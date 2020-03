Alvino: “Se la UEFA dovesse confermare la partita contro il Barcellona, il Napoli dovrà atterrare in Francia”

Alvino ha parlato di un’importante novità se dovesse confermarsi la partita tra Barcellona e Napoli

Carlo Alvino, noto giornalista di TvLuna, ha riportato alcune novità attraverso il suo profilo Twitter. Il collega ha evidenziato la possibilità di un atterraggio in Francia da parte del club azzurro, tutto sarebbe causato dall’emergenza Coronavirus che impedisce agli aerei di atterrare in Spagna:

“La stop dei voli dall’Italia verso la Spagna obbliga il Napoli a cambiare il suo programma per la trasferta a Barcellona. Se la Uefa conferma la disputa della gara e se non dovessero esserci deroghe il club sarà costretto ad atterrare in Francia e proseguire in bus per Barcellona”.

IL TWEET: