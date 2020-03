SKY – Si cerca un accordo sui contratti: si potrebbe spostare la scadenza. Il campionato è interrotto, non finito

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il giornalista Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito quando evidenziato dalla nostra redazione:

“Si sta pensando si spostare anche la scadenza dei contratti dei calciatori. Credo che si arriverà ad un accordo: dare qualche giorno di riposo ai calciatori non impegnati in competizioni europee, poi gli verranno scalati in estate. Le giornate di campionato sono state rinviate, ciò significa che il campionato è interrotto, non finito”.

In particolare nel Napoli i casi di contratto in scadenza sono quelli di Jose Callejon e Dries Mertens.

