Tra le pagine dell’edizione odierna di TuttoSport si parla di Giacomo Bonaventura come possibile obiettivo del Napoli.

Il quotidiano scrive che Lozano andrà via con l’ausilio dell’agente Raiola che potrebbe portare a sua volta un profilo molto interessante per Gennaro Gattuso. Si tratta di Bonaventura, che nel Milan di Ringhio era titolare inamovibile. Il trentenne ha il contratto in scadenza a giugno.