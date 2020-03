DALLA SPAGNA – Barcellona-Napoli a porte chiuse: attesa ufficialità

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Champions a porte chiuse: scrive così “L’Esportiu“, portale spagnolo. Il 18 marzo al Camp Nou è attesa la gara Barcellona-Napoli e per via del Coronavirus potrebbe essere vietato l’ingresso ai tifosi.

Secondo i media spagnoli la decisione di far disputare la gara senza pubblico è stata presa dal Ministero della Salute e degli Interni e dall’Agenzia della Sanità pubblica: questi comunicheranno al club catalano la decisione nei prossimi giorni. Mundo Deportivo scrive che alcune fonti hanno spiegato loro che sono in attesa di ricevere informazioni dalle autorità competenti e che per ora non c’è nulla di definitivo.