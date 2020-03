Repubblica – Maksimovic preoccupa: esami strumentali oggi, si teme un lungo stop

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli: in particolare si parla degli infortunati.

Ieri mattina a Castel Volturno erano stati convocati nonostante la domenica di vacanza solamente gli infortunati, per sottoporsi alle rispettive terapie. Non si è fatto vedere Demme, a conferma che la botta subita al ginocchio venerdì scorso dal centrocampista tedesco non preoccupa. C’è serenità pure per Insigne, alle prese con un affaticamento muscolare di poco conto: come del resto quello di Elmas. Continua invece a zoppicare Maksimovic e per lui filtra di conseguenza meno ottimismo: il quotidiano fa sapere che il difensore serbo sperava che si trattasse di un banale crampo, sul momento, ma gli esami strumentali previsti per stamattina potrebbero rivelare l’esistenza di un problema più serio e c’è il timore per lui di uno stop non breve. Diventa dunque un’ esigenza primaria per il Napoli recuperare del tutto Kalidou Koulibaly.