Dura presa di posizione della Pro Vercelli. Lo storico club, attualmente militante in Serie C, ha deciso di non giocare e non allenarsi finché non sarà cessato l’allarme Coronavirus. “Da oggi la #ProVercelli finisce gli allenamenti e smette di giocare le partite amichevoli e ufficiali fino al termine dell’emergenza #coronavirus“, si comunica sui social.