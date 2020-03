Pietro Lo Monaco svela: “Domani la riunione, si va verso la sospensione dei campionati”

“La situazione è complicata. Ci saranno problemi enormi per l’intero movimento”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente ha parlato della riunione di domani, convocata dalla federazione, d’urgenza, per parlare del momento che sta colpendo il calcio italiano a causa del Coronavirus.



Lo Monaco rivela che domani potrebbe arrivare lo stop dei campionati, chiesto a gran voce da tantissime persone, addette ai lavori e non solo.



Ecco le sue parole:



“Domani avremo questa riunione e penso che si andrà verso la sospensione del campionato. Ieri era difficile sospendere la giornata, ma ora ci sono i presupposti per farlo.



Problemi per le società? I problemi ci saranno e saranno enormi per tutto il movimento. Euro 2020 rinviato? Bisogna capire questa emergenza quanto durerà e cosa accadrà per quanto riguarda le competizioni che verranno.



È una situazione particolare e complicata, ma adesso bisogna dare delle risposte”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI