Dalla Spagna – Su Lozano solo voci: il Napoli non ha ricevuto offerte per il messicano

CALCIOMERCATO NAPOLI, Non ci sarebbero offerte al club azzurro per Lozano

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il quotidiano d’informazione sportiva, Marca smentisce le voci di mercato circolate in questi ultimi giorni su Hirving Lozano.

IL NAPOLI POTREBBE CEDERE LOZANO A UNA CONDIZIONE

In questi ultimi giorni il Napoli non avrebbe ricevuto offerte per l’ex giocatore di Pachuca. Quello che sembra essere certo, è il prezzo: il club azzurro non venderà Lozano per meno della cifra che ha pagato al PSV per acquistarlo, quasi 45 milioni di euro.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI