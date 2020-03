Il Napoli vuole tutelare i suoi tesserati: trasferta blitz a Verona per la gara di campionato

Si partirà e si tornerà, nel minor tempo possibile

Non è ancora deciso nulla. Il campionato si fermerà? Domani si deciderà nel consiglio di Lega convocato d’urgenza. Il Napoli non ci pensa e si allena. Gennaro Gattuso, allenatore degli azzurri, vuole preparare la trasferta di Verona, contro l’Hellas, in programma venerdì 13 marzo.



Fin quando non arriva un annuncio ufficiale, il programma va rispettato. Oggi pomeriggio c’è la prima seduta della settimana.



Secondo quanto rivela La Repubblica, gli azzurri oggi prepareranno il match contro i veneti, ma la società ha pensato a una trasferta blitz se non si dovesse fermare la Serie A: ci sarà una partenza e un ritorno in minor tempo possibile per non rischiare di restare molto tempo al nord, zona più contagiata dell’Italia, tutelando i tesserati.



