Il Mattino – Hysaj al tavolo per il rinnovo: Gattuso non lo molla

Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Gennaro Gattuso spinge per il rinnovo di Elseid Hysaj.

“Col contratto in scadenza nel 2021, è necessario sedersi al tavolo con il suo agente, Giuffredi, è trovare un’ intesa. Si lavora, in questi giorni, per un punto di incontro tra le richieste del calciatore e quella del club. C’è ancora un po’ di distanza, ma la firma può arrivare a breve” scrive il quotidiano.

Qualora non si riuscisse a trovare l’accordo, Il Mattino fa sapere che il Napoli ha pronto il sostituto: Davide Faraoni del Verona.