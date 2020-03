33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli va incontro ad una rivoluzione nella prossima stagione. Uno tra gli indiziati a lasciare Napoli è Faouzi Ghoulam.

In azzurro dal 2014, quest’anno e lo scorso Ghoulam è stato troppo spesso frenato dai pregressi infortuni. Avrebbe bisogno di tempo, ma Gattuso non aspetta nessuno: il suo intento è quello di riportare in fretta il Napoli in alto.

Ecco perché Ghoulam sembra in lista di sbarco. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.