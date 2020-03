Europa League, Basilea-Eintracht non si gioca: “La polizia svizzera non ha approvato”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà. L’ha annunciato il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera. La gara, valida per gli ottavi di finale di Europa League (ritorno), prevista per il 19 marzo, non si giocherà neanche a porte chiuse. “La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”, si legge nel comunicato.

Si tratta della prima gara organizzata dall’UEFA che non verrà giocata per l’emergenza Coronavirus.