In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Caro Aurelione il centurione, tu che di mandare al paese la gente non fai mai a meno, fitta un motorino per domani, usa Uber perché domani devi fare il pazzo in consiglio federale. I servitori del potere la devono smettere, fai valere le ragioni”.