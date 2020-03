FOTO – Il Sassuolo vince 3-0 contro il Brescia: che esultanza di Caputo contro il Coronavirus!

Il Sassuolo vince e Caputo sconvolge tutti

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Sassuolo nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A giocatasi oggi alle 18:30 al Mapei Stadium ha battuto per 3-0 il Brescia che ormai è sprofondato all’ultimo posto in classifica con appena 16 punti conquistati.

In rete per i neroverdi sono andati il solito Caputo con una doppietta e Boga. Nella rete che ha sbloccato il risultato allo scadere del primo tempo però, l’attaccante degli emiliani ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani che in queste ore hanno visto le loro vite sconvolte dal Coronavirus:

“Andrà tutto bene, restate a casa”.

