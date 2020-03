FOTO – Auriemma pensa a come salvare la Serie A: “Giochiamo fino a giugno, Europei ad agosto e poi…”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Raffaele Auriemma, collega di Radio Marte, tramite il proprio account Twitter ha espresso la sua opinione riguardo il possibile stop del campionato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Posso dire la mia? Il campionato si conclude a giugno, i calciatori vanno in vacanza per 20 giorni, poi tornano i nazionali per fare gli Europei che potrebbero essere spostati ad agosto ed a settembre ricomincerebbe la stagione 2020-2021. Che ne pensate?”

