Recupero Ghoulam, il fisico sembra pronto: c’è il Verona nel mirino del terzino algerino

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sembra essere arrivato il momento del ritorno in campo di Faouzi Ghoulam. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Faouzi Ghoulam corre verso il ritorno in campo. L’algerino è assente da oltre 150 giorni, per la precisione da Napoli-Torino del 6 ottobre 2019. L’algerino nel corso di questa stagione è riuscito a collezionare solo 5 presenze. Sembra che però questo periodo buio sia alle spalle, Ghoulam nell’ultima settimana si è allenato al massimo. Il suo fisico si è mostrato reattivo ed esplosivo, la gamba sembra non avere più alcun problema. L’obiettivo nel mirino è la trasferta di Verona, per tornare a giocare e porre fine ad un calvario interminabile”.

