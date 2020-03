Napoli, c’è un piano per l’acquisto di Icardi: pronta la cessione di alcuni big per arrivare all’argentino

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere della Sera ha riportato nuovamente l’interesse del Napoli e di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Mauro Icardi. D seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Paris Saint Germain non riscatterà Mauro Icardi. Nel caso in cui dovesse riscattarlo, lo venderebbe subito ad un altro club. Icardi non ha un ottimo rapporto con la tifoseria e il suo rapporto con lo spogliatoio è ai minimi storici. Il bomber argentino in primis vorrebbe cambiare aria. L’ipotesi Icardi è stata vagliata anche nel corso dell’incontro di Castel Volturno tra Gattuso e De Laurentiis. La strategia del Napoli sarebbe quella di cedere alcuni big per costruire il tesoretto necessario all’acquisto di Icardi. Per il centravanti argentino servono circa 70 milioni di euro. La cifra è importante, ma non è impossibile da racimolare per il Napoli”.

