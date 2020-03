Malagò: “La salute deve avere la priorità. Fermare la Serie A? Chiariamo le cose”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO –Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Che tempo che fa, riguardo il complesso momento che sta vivendo il calcio italiano in questi giorni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io mi sono esposto, ho detto che la salute deve essere la priorità. La situazione è peggiorata e ci ha portato alle misure di emergenza del governo. Non si può vedere o sentire che dopo la giornata di oggi, alcuni campionati vadano avanti ed altri no. Il basket si è mosso in anticipo, gliene va dato atto, ma questa disparità non va bene. Domani chiamerà i presidenti di tutti gli sport di squadra e vedremo cosa fare”.

“Stop alla Serie A? Chiariamo le cose: i campionati dipendono dalle rispettive leghe. Nello specifico, la Lega Serie A è delegata dalla federazione. Nella giornata di oggi il consiglio di Lega non ha recepito l’invito di Spadafora ed ha preso una decisione. Martedì la FIGC ha due possibilità: confermare la decisione della Lega, assumendosene la responsabilità, oppure esprimere il proprio dissenso e di fatto commissariale la Lega Serie A. Per quanto mi riguarda tutti gli sport devono andare nella stessa direzione: dal calcio alla pallacanestro, dal tennis alla pallavolo. Non ci deve essere margine”.

