Koulibaly sempre più vicino al PSG, Giuntoli ha già individuato il sostituto di Kalidou: gioca in Serie A!

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna de Il Mattino, la cessione di Kalidou Koulibaly al Paris Saint Germain è sempre più probabile. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis cederà Koulibaly per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. C’è un gentleman agreement tra il patron azzurro ed il calciatore senegalese. Il PSG è al momento la squadra che sembra più vicina all’acquisto del centrale azzurro. I parigini andranno a sostituire in questo modo Thiago Silva. Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già individuato il profilo giusto per sostituire Kalidou Koulibaly: si tratta di Nikola Milenkovic della Fiorentina”.

