Le richieste di Gattuso a De Laurentiis: la conferma di tre giocatori e un nome nuovo in entrata!

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha riportato le richieste che Rino Gattuso avrebbe fatto ad Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il mercato estivo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso vuole ripartire dalla riconferma di tre calciatori che rappresentano la base del suo progetto a Napoli: Mertens, Fabian Ruiz e Zielinski. Il tecnico calabrese ha fatto i loro nomi a De Laurentiis perchè li ritiene fondamentali per il futuro del Napoli. Il futuro del Napoli è già cominciato, sono molti gli interrogativi di mercato in casa azzurra. Il primo è certamente Callejon, altro giocatore in scadenza a fine anno, poi sono in bilico anche Lozano, Allan, Koulibaly e Milik”.

“Novità invece per quanto riguarda il mercato in entrata del Napoli: Rino Gattuso ha fatto il nome di Borna Barisic, esterno mancino dei Rangers di Glasgow”.

