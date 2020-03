De Nicola: “Ancelotti voleva responsabilizzare i calciatori, non ha avuto tempo. Ritorno a Napoli? Magari”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ritorno a Napoli? Magari, ho potuto lavorare benissimo. Ancelotti aveva il progetto di far maturare la società Napoli, è sempre stato una persona autorevole, non autoritaria. Precedentemente gli allenatori del Napoli erano tutti autoritari, invece Ancelotti no. Carlo è una persona che sa lavorare, però ha bisogno di tempo. Il primo anno ha dovuto gestire ancora in modo autoritario, infatti alcuni calciatori sono andati via perchè non si trovavano bene. Non si tratta di essere più adatto ai campioni, bensì del fatto che Ancelotti sia abituato a un gruppo di persone già mature. La dirigenza deve essere autoritaria, l’allenatore autorevole. Non è però facile trovare questa condizione”.

“Ancelotti non ha avuto alcuna carenza di leadership, notava determinati aspetti: non doveva essere la società a fare il cane da guardia, dovevano essere i calciatori a comportarsi da professionisti. Ancelotti voleva responsabilizzare il gruppo, avvicinandosi allo stile NBA: ogni calciatore doveva avere il proprio preparatore e prestare attenzione al proprio fisico. I calciatori sono un’azienda. Ancelotti riteneva che se ogni giocatore avesse fatto così sarebbe stato meglio. Noi dei calciatori sappiamo ogni cosa attraverso le analisi ad esempio. Ancelotti aveva bisogno di tempo per portare a compimento questo progetto, a Napoli però manca spesso. Ognuno deve portare le proprie idee. Secondo i numeri Ancelotti è in calo, ma sono solo numeri. Il suo criterio di lavoro era differente, ma non è mio compito dire se fosse l’allenatore giusto oppure no”.

