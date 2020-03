De Laurentiis in trattativa con Zielinski e Fabian Ruiz per il rinnovo: un elemento rallenta le trattative

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio al Napoli, in particolare alla questione dei rinnovi contrattuali di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fabian Ruiz è nel mirino di Barcellona e Real Madrid, che sono disposte a una spesa importante per far rientrare il talento in Spagna. Gli agenti del calciatore però stanno trattando con il Napoli per il rinnovo di contratto. La questione principale del rinnovo non è la scadenza, fissata al 2024, ma un ritocco dell’ingaggio percepito dal centrocampista. Il nodo principale è legato alla clausola rescissoria, De Laurentiis vorrebbe fissarla a 180 milioni di euro, mentre la proposta degli agenti si aggira tra i 70 e i 90 milioni di euro”.

“Un altro rinnovo in trattativa è quello di Piotr Zielinski. Anche nel caso del centrocampista polacco, il nodo principale è legato alla clausola rescissoria. De Laurentiis ha proposto una clausola da 100 milioni, ma l’entourage del calciatore non è convinto. A differenza di Fabian, il contratto di Zielinski è in scadenza nel 2021, quindi il caso va risolto in maniera urgente”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI