Coronavirus, due calciatori del Cosenza non convocati per la sfida con il Chievo Verona per precauzione

NEWS NAPOLI CALCIO – Sono arrivate le prime defezioni per precauzione a causa del Coronavirus. Si tratta di due calciatori del Cosenza, assenti dalla lista dei convocati per il match di Serie B di domani tra Chievo Verona e Cosenza. Tra gli assenti dalla lista dei convocati dei calabresi spiccano il capitano in pectore Mirko Buccini e l’esterno sinistro basso Tommaso D’Orazio. I calciatori sono entrambi titolari nel Cosenza, duro colpo dunque per i rossoblu. Secondo quanto riferito da Cosenzachannel.it l’assenza dei due calciatori è dovuta ad una precauzione causata dal Coronavirus.

