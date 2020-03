Calciatori favorevoli al rinnovo di Gattuso: lo spogliatoio ha apprezzato il lavoro dell’allenatore azzurro

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio al possibile rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli. In particolare la rosea ha svelato un retroscena riguardante lo spogliatoio azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I calciatori azzurri hanno riposto una fiducia totale nei confronti dell’allenatore azzurro. Lo spogliatoio ha apprezzato particolarmente la sua onestà, la sua umiltà e la volontà che in allenamento venga dato il massimo. La scelta di mettere fuori squadra per un periodo chi non si allenasse a dovere, ha aumentato molto la credibilità di Gattuso agli occhi dei calciatori partenopei. Il tecnico è riuscito a spronare al meglio ogni calciatore, dettaglio particolarmente apprezzato dai giocatori”.

