Incertezza sul rinnovo di Milik, c’è un’idea per uno scambio in attacco

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il Napoli starebbe pensando ad alcuni cambiamenti all’interno del proprio parco attaccanti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per quanto riguarda il mercato degli attaccanti, la situazione ruota attorno ad Arek Milik. Il contratto del polacco attualmente è in scadenza nel 2021 e c’è ancora distanza tra le parti per il rinnovo. Le questioni principali tra le parti riguardano i diritti d’immagine e la cifra della clausola rescissoria. Nel caso in cui Milik non rinnovasse, sarebbe messo sul mercato. Di conseguenza cambierebbero anche le strategie di mercato in entrata degli azzurri”.

“Tale situazione ha fatto nascere l’idea Belotti. La strada che porta al ‘gallo’ non è però facile da realizzare. Cairo, presidente del Torino, difficilmente vorrà cedere il suo miglior giocatore. In questo affare però potrebbe rientrare un’importante pedina di scambio: Andrea Petagna. Il calciatore che tanto bene sta facendo alla SPAL, merita un club di livello superiore ed il Torino potrebbe essere la scelta giusta. Si andrebbe a concretizzare un’operazione simile a quella di Roberto Inglese che fu comprato dal Napoli nel gennaio 2018. Il calciatore rimase in prestito al proprio club d’appartenenza e poi fu girato al Parma nell’estate successiva. L’ex Chievo in due stagioni non ha mai giocato con la maglia azzurra e, visto l’obbligo di riscatto da parte del Parma, ha fruttato una plusvalenza a De Laurentiis”.

