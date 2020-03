Mirabelli: “Il Napoli deve aprire un ciclo con Gattuso: faceva benissimo il calciatore ed ora anche l’allenatore”

Mirabelli parla di Gennaro Gattuso

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli“, per parlare di Gennaro Gattuso:

“Aprire un ciclo con Gattuso mi pare la cosa più corretta. Quando giocava, Rino si è costruito un personaggio, aveva un grande rapporto con gli allenatori. Faceva benissimo il suo mestiere da calciatore e lo fa anche ora da allenatore. Ama tanto il contatto diretto con i giocatori e il mondo attorno“.

“Con la testa da calciatore non avrebbe accettato alcune sfide strane come quelle in Grecia o in Svizzera. La cosa più difficile da fare dai grandi campioni come lui è dimenticare chi si è stati e calarsi nel nuovo ruolo“.

