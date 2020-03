SKY – Non solo Mertens e Petagna: il Napoli pensa anche ad un altro attaccante, Milik sempre più a rischio!

Mertens, Petanga e non solo

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nel corso della sessione invernale del calciomercato, il Napoli è stata sicuramente una delle squadre più attive d’Europa comprando giocatori non solo per la stagione in corso ma anche programmando la prossima annata. L’acquisto di Petagna dalla SPAL naturalmente rientra in quest’ottica. L’arrivo di un nuovo attaccante con la presenza di Milik e Mertens che è sempre più vicino al rinnovo affolla non poco il reparto offensivo azzurro.

Come rivelato dai colleghi di Sky Sport inoltre, pare che il Napoli il prossimo anno sia pronto anche ad acquistare un nuovo attaccante da regalare a Gennaro Gattuso. Gli occhi sono puntati tutti sul gallo Belotti con Arkadiusz Milik che sembra ormai destinato a partire visto che non sembrano esserci margini tra la società partenopea ed il polacco per il rinnovo del contratto.

