Koulibaly tornerà ad allenarsi in gruppo da lunedì: possibile ritorno tra Verona e Barcellona

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna ha fatto il punto della situazione sul ritorno di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Kalidou è pronto al ritorno. Ha terminato il piano di allenamento personalizzato per ritornare al massimo della condizione fisica. Da lunedì il difensore senegalese tornerà ad allenarsi in gruppo. Ottime notizie, con Gattuso che potrebbe decidere di convocarlo per la sfida con il Verona. Ciò significherebbe che il difensore azzurro potrebbe essere utilizzabile sia per la trasferta di Verona in campionato, sia per la trasferta di Barcellona in Champions. A quel punto la differenza la farà Gattuso, con le sue scelte. Le scelte non dipenderanno però unicamente dal tecnico azzurro, ma anche dallo staff medico. In questi giorni infatti, Maksimovic ha riportato un risentimento muscolare in allenamento”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI