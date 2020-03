43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ottima vittoria per la Cremonese di Gianluca Gaetano. All’esordio in panchina per Bisoli, che ha preso il posto di Rastelli, tre punti pesantissimi in casa del Frosinone. 0-2, con le reti di Parigini e Castagnetti. Splendido il secondo goal, con il centrocampista che ha beffato Bardi praticamente da centrocampo.

Gianluca Gaetano stavolta non è partito dal 1′ minuto, ma è entrato al 66′ per contenere il vantaggio, svolgendo sapientemente il suo mestiere.