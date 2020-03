Del Genio è ottimista per Belotti

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando anche di calciomercato. Secondo il giornalista filtra positivismo per l’approdo di Andrea Belotti dal Torino al Napoli. Nell’affare rientrerebbe anche Andrea Petagna, attuale giocatore della Spal, che approderà in estate in azzurro e che verrà dato in prestito al Toro come contropartita.

