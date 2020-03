ULTIM’ORA – Coronavirus, chiusa tutta la Lombardia e altre 11 province!

Novità dall’emergenza sul Coronavirus

ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus sta letteralmente sconvolgendo le abitudini dell’Italia ed il prossimo Dpcm (acronimo per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sembra restringere ancora di più la libertà dei cittadini che vivono nelle regioni del nord con l’ampliamento di quella che viene definita “zona rossa“.

“Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure“. Questo è il titolo del primo comma de decreto che inoltre porta la chiusura delle scuole fino al 3 aprile.

Per tutti i cittadini sarà vietato entrare ed uscire dalla Lombardia e da tutte le provincie indicate. Resta ora da capire come si adeguerà il mondo del calcio a queste ultime novità in arrivo.

