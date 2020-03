Chiariello: “Se tenere Gattuso significa mandare via Meret, dico Meret tutta la vita”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“In mancanza di calcio giocato, a Napoli tiene banco il futuro. Gattuso ha avuto inizialmente una difficoltà enorme, a tal punto che qualcuno si è chiesto se fosse veramente Ancelotti il problema del Napoli.

Per fortuna si è ripreso, ridando grinta e coesione alla squadra. De Laurentiis ci ha visto lungo, da traghettatore a comandante del progetto, però c’è un “ma”. Se tenere Gattuso significa mandar via Meret, dico Meret tutta la vita. Spero di non dover fare queste scelta”.