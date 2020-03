Il Barcellona batte la Real Sociedad grazie al VAR: quanta fatica per Messi e compagni!

Il Barcellona vince ma no convince

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Torna alla vittoria il Barcellona di Quique Setién dopo la sconfitta nel classico contro il Real. I Blaugrana, al Camp Nou hanno sofferto no poco contro la Real Sociedad battuto per il risultato di appena 1-0 con non poche polemiche.

La rete del vantaggio è arrivata solo al minuto 81 con un rigore alquanto dubbio concesso dal VAR realizzato poi da Leo Messi.

Il Barcellona è sembrato alquanto in difficoltà concedendo più di qualche occasione all’attacco dei Txuri-Urdin.

