Callejon, l’agente: “De Laurentiis ha sempre voluto il rinnovo, ma in questo momento non c’è l’accordo”

NEWS NAPOLI CALCIO – Manuel Garcia Quilón, agente di José Maria Callejon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a calciomercato.it. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Josè gioca circa cinquanta partite ogni anno, da sette anni, non si è mai fermato ed ha sempre avuto un buon rendimento. Il contratto scadrà a fine stagione, è vero, ma non ha influito sul lavoro e l’atteggiamento di José. Rispetta tantissimo la maglia e la città, alle quali e molto legato. Rispetta anche l’impegno con i tifosi, per i quali prova un grandissimo affetto. De Laurentiis ha sempre provato a rinnovare il contratto con Callejon, siamo grati del suo interesse e del suo comportamento nei nostri confronti. Le due posizioni sono rispettabili, ma in questo momento non c’è nessun accordo. C’è affetto reciproco tra le parti, abbiamo condiviso tanti anni, queste situazioni fanno parte del mondo del calcio ormai. Vedremo”.

