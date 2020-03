Napoli all’attacco: sul mercato ancora in piedi i nomi di Boga e Mateta, spunta Azmoun

Tre i nomi chiave per il futuro attacco del Napoli secondo il Corriere dello Sport

Sulle pagine oggi redatte dal noto quotidiano de Il Corriere dello Sport hanno analizzato il reparto offensivo del Napoli, soprattutto in chiave mercato. Con Andrea Petagna della SPAL che vestirà l’azzurro la prossima stagione, gli attaccanti azzurri diventeranno ben nove, ma il Napoli non starà a guardare durante il prossimo calciomercato estivo. Questi i nomi più caldi secondo il Corriere in chiave Napoli:

“Il Napoli a prova di bomber si è portato un po’ di lavoro avanti, ha acquistato Petagna (venti milioni cash) e lo ha lasciato in prestito alla SPAL, poi ha guardato dentro di sé e ha riscoperto di avere ritrovato il feeling con Mertens, centoventuno reti e un futuro da re che andrà certificato attraverso la laboriosa firma di un contratto che è stato abbozzato domenica, a pranzo, con De Laurentiis“.

Jeremie Boga: “Quando cominceranno a scivolare i titoli di coda sul settennato di Callejon, a quel punto il Napoli avrà già cominciato a guardarsi intorno, consapevole di avere in Politano un esterno di talento al quale affiancarne un altro. C’è Jeremie Boga del Sassuolo (23) che interessa e anche tanto: c’è stato modo di parlarne e si troverà il pretesto per (ri)farlo ancora“.

Jean-Philippe Mateta: “Intanto il giro di perlustrazione non si è interrotto, il Napoli è stato ripetutamente in Germania per verificare i progressi di Jean-Philippe Mateta (22), centravanti francese che è rientrato con il Mainz dopo un lungo infortunio. È stata un’idea di gennaio, sfiorita dinnanzi alle difficoltà fisiche del momento“.

Sardar Azmoun: “Ma Giuntoli ha inviato i propri 007 anche in Russia, per la precisione a San Pietroburgo, incuriosito dalle prestazioni di Sardar Azmoun (25), undici gol nella sua stagione con lo Zenit, iraniano che sta imponendosi e che si è ritrovato nella lista del Napoli“.