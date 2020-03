Milik e Lozano verso l’addio a Napoli: il polacco non ha l’accordo per il rinnovo, mai pervenuto il messicano

Milik e Lozano sempre più lontani da Napoli

Oggi il noto quotidiano de Il Corriere dello Sport ha tracciato l’ormai prossima rivoluzione sul mercato in casa Napoli, parlando sì di arrivi (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) ma anche di addii. Tra i vari giocatori che possono allontanarsi dal Vesuvio spiccano in particolar modo i nomi di Hirving Lozano e Arkadiusz Milik, lontani figuratamente da Napoli per due motivi diversi. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“I 50 milioni investiti un anno fa per Lozano non possono essere bruciati neanche in parte e la fiducia di Ancelotti nell’esterno sudamericano è una probabilità di trattativa, mentre dalla Spagna arriva l’eco che lo Speedy Gonzales del Napoli piace anche all’Atletico Madrid“.

“Milik si libererebbe nel giugno del 2021 a costo zero, ma impossibile sospettare che un attaccante di quel livello voglia attraversare una intera stagione aspettando che scada il contratto: non ci sarà rinnovo, dopo che è stata rifiutata la proposta di De Laurentiis da quattro milioni di euro, e bisognerà verificare la bramosia degli investitori, per un bomber che il Napoli (ovviamente) non svenderà“.