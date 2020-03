Lozano verso l’ipotesi cessione: su di lui Everton e Atletico Madrid

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Hirving Lozano è una delle questioni spinose per il Napoli. Il Chucky, infatti, resta ancora un punto interrogativo, e la società sta valutando come muoversi al fine di tutelare il grande investimento economico per il suo ingaggio. Il messicano, pagato 42 milioni più bonus, fatica ad inserirsi e con mister Gattuso è finito totalmente ai margini del progetto.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’attaccante potrebbe aprirsi lo scenario della cessione: da un lato c’è Ancelotti che potrebbe richiederlo per il suo Everton, mentre dalla Spagna arrivano voci di un Atletico Madrid interessato al classe ’95.