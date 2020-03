LIVE – Fiorentina-Napoli 2-0 (Bianco 31′, Simonti 42′). Fine primo tempo! Poco Napoli, tantissima Fiorentina!

Primavera 1, Fiorentina-Napoli, segui la diretta testuale del match degli azzurrini su SpazioNapoli

45′ +2 – Termina il primo tempo. Un Napoli che ha creato davvero pochissimo, meritato il vantaggio della viola. Dopo 45′ decidono Bianco e Simonti. Migliore in campo per gli azzurrini il portiere Idasiak, autore di ottimi interventi.



45′ – Il direttore di gara assegna 2 minuti di recupero.



44′ – Ci prova ancora la Fiorentina con Agostinelli prima e Spalluto poi sulla ribattuta. Si fa trovare pronto in entrambi i casi Idasiak.



42′ – RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, nessun difensore del Napoli riesce a rinviare una palla vagante, arriva Simonti che da due passi la mette dentro e porta i padroni di casa sul doppio vantaggio!



39′ – Primo ammonito della gara per il Napoli. Cartellino giallo per il numero 7, Marrazzo, autore di un fallo a centrocampo.



37′ – Ancora calcio d’angolo per la Fiorentina. Idasiak esce benissimo e mette fuori ma ha precedentemente subito fallo da Simonti.



35′ – Prova a reagire il Napoli! Calcio d’angolo di Labriola che mette al centro per Zanon che però prende in pieno i difensori della viola.



33′ – FIORENTINA SUBITO VICINA AL RADDOPPIO! Ancora la viola in attacco con un tiro dal limite di Duncan che va fuori di pochissimo, deviato da un difensore del Napoli. Sugli sviluppi del corner la palla finisce direttamente alta sulla traversa.



31′ – VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Cross dalla sinistra della Fiorentina, ci prova Spalluto, miracolo di Idasiak ma sulla ribattuta arriva l’inserimento di Bianco che insacca e porta in vantaggio i padroni di casa, questa volta non può nulla il portiere del Napoli!



28′ – Calcio di punizione dalla trequarti per il Napoli! Troppo corto il cross di Labriola.



26′ – Non ce la fa Niccolò Pierozzi! Al suo posto entra Agostinelli.



21′ – Gioco fermo, c’è un giocatore della Fiorentina a terra. Si tratta di Pierozzi N., richiesto l’ingresso dello staff medico.



19′ – Tiro dalla distanza per la Viola! Fiorini prova la botta da lontano, non si fa trovare impreparato Idasiak.



16′ – Ancora un legno per la Fiorentina! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo stacca di testa Pierozzi che colpisce in pieno il calciatore del Napoli, Vianni, che devia sul palo!



14′ – Ancora un’occasione per la Fiorentina! Tiro dalla distanza di Duncan, molto bravo Idasiak a mettere in angolo. Sugli sviluppi molto attenta la difesa azzurra!



12′ – Calcio di punizione dalla trequarti sinistra per il Napoli! Troppo corto il cross degli azzurri.



10′ – Ci prova ancora la Fiorentina dalla destra, tiene bene la difesa azzurra che chiude in calcio d’angolo. Sugli sviluppi nulla di fatto per i viola.



7‘ – TRAVERSA PER LA FIORENTINA! Grande chance per la Fiorentina, gran colpo di testa di Bianco che prende in pieno la traversa, complice una leggera deviazione di Idasiak!



6′ – Primo squillo della Fiorentina! Pierozzi N. si fa spazio sulla trequarti, si defila sulla destra e prova il tiro, senza problemi la parata di Idasiak



4′ – Prime fasi di gioco, entrambe le squadre provano a farsi vedere in avanti. Le due difese tengono bene.



1′ – Si comincia! Prima palla per la Fiorentina



14:59 – Le squadre entrano sul terreno di gioco, Napoli in campo con la classica maglia azzurra.



Benvenuti alla diretta testuale del match valido come anticipo della ventunesima giornata del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Napoli. Il club viola è in piena zona playout ed ha una gara da recuperare mentre il Napoli è attualmente penultimo in classifica a 2 punti dal Pescara, prima squadra ai playout al momento. La gara verrà disputata a porte chiuse a causa del Coronavirus e verrà trasmessa su Sportitalia.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-1-2): Idasiak; Zanoli; Zanon; Ceparano; Manzi; D’Onofrio; Marrazzo; Sami; Vianni; Labriola; Sgarbi.



FIORENTINA (4-3-1-2): Brancolini; Pierozzi E.; Dutu; Dalle Mura; Simonti; Bianco; Fiorini; Beloko; Duncan; Pierozzi N.; Spalluto.