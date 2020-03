LIVE – Fiorentina-Napoli tra poco in campo, match fondamentale per gli azzurrini! Le formazioni ufficiali

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Benvenuti alla diretta testuale del match valido come anticipo della ventunesima giornata del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Napoli. Il club viola è in piena zona playout ed ha una gara da recuperare mentre il Napoli è attualmente penultimo in classifica a 2 punti dal Pescara, prima squadra ai playout al momento. La gara verrà disputata a porte chiuse a causa del Coronavirus e verrà trasmessa su Sportitalia.



LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli; Zanon; Ceparano; Manzi; D’Onofrio; Marrazzo; Sami; Vianni; Labriola; Sgarbi.



FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Pierozzi E.; Dutu; Dalle Mura; Simonti; Bianco; Fiorini; Beloko; Duncan; Pierozzi N.; Spalluto.