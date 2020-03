17 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non solo in Italia, l’allarme Coronavirus sta creando disagi al mondo calcistico anche in altri paesi. Come comunicato poco fa, la partita Strasburgo-PSG è stata rinviata a data da destinarsi.

La prefettura di Bas-Rhin ha deciso di rimandare la gara a causa dell’emergenza sanitaria che sta dilagando anche in Francia.