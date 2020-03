CIES, classifica dei migliori giocatori del mese di febbraio: Fabian al 2° posto!

Fabian tra i migliori giocatori del mese di febbraio.

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il CIES ha stilato la classifica dei migliori giocatori del mese di febbraio in base al loro rendimento in campo. L’osservatorio ha elencato i calciatori dei cinque maggiori campionati europei valutandoli in base a sei parametri (Take on per esplosività e assunzione di rischi, Shooting, Chance creation, Distribution per tecnica e visione, Rigour per concentrazione e tempismo, Recovery per resistenza e intelligenza tattica e posizionale).

Alla seconda posizione di questa speciale classifica spunta il nome di un azzurro, Fabian Ruiz, secondo solo a Mbappè!

LA CLASSIFICA:

1) KYLIAN MBAPPÉ (PSG): valore 96.7

2) FABIAN RUIZ (Napoli): valore 95.7

3) PRESNEL KIMPEMBE (PSG): valore 94.0

3) ANGEL DI MARIA (PSG): valore 94.0

5) BENJAMIN ANDRÉ (Lille): valore 93.7

6) FLORIAN KAINZ (Colonia): valore 93.0

7) LUKASZ PISZCZEK (Borussia Dortmund): valore 92.3

8) JOSIP ILICIC (Atalanta): valore 92.0

9) PAPU GOMEZ (Atalanta): valore 91.7

10) DUVAN ZAPATA (Atalanta): valore 91.3

10) SERGE GNABRY (Bayern Monaco): valore 91.3

12) RENATO SANCHES (Lille): valore 90.8

13) REMO FREULER (Atalanta): valore 90.7

14) THILO KEHRER (PSG): valore 90.0

15) NICK POPE (Burnley): valore 89.7

15) GABRIEL MAGALHÃES (Lille): valore 89.7

17) MARQUINHOS (PSG): valore 89.3

18) ROBIN GOSENS (Atalanta): valore 89.0

18) JOSHUA KIMMICH (Bayern Monaco): valore 89.0

20) JONATHAN TAH (Bayer Leverkusen): valore 88.5