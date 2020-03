Chiariello: “Nel calcio al tempo del Coronavirus, l’unica certezza è che il Milan resta la società più litigiosa d’Italia”

Chiariello stuzzica il Milan considerandolo la squadra più litigiosa della Serie A

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Nel calcio al tempo del Coronavirus dove nulla è certo e nulla è chiaro, una certezza ce l’abbiamo: il Milan continua ad essere la società più litigiosa d’Italia. Adesso pagano Boban e Maldini, ma le vittime non si fermano qui. L’arrivo di Ragnik dovrebbe comportare la testa anche di Zlatan Ibrahimovic e l’uomo sulla graticola è il nostro caro Donnarumma. Momento complicato per un club che dopo la Juventus è il più titolato d’Italia. In tutto questo c’è da far notare che Agnelli ha creato scalpore con le sue dichiarazioni di superclub d’Europa contro tutti. Invece di pensare di trovare una linea comune, un’unione, una cabina di regia condivisa, c’è il tutti contro tutti”.