Allan sprint: il brasiliano vuole un finale di stagione ad alta tensione. Poi si guarderà al futuro, forse lontano da Napoli

Allan pronto a riprendersi un posto nel centrocampo del Napoli per un acceso finale di stagione

Le pagine del noto quotidiano Il Mattino, quest’oggi, ha concentrato il loro pensiero sul mediano brasiliano azzurro Allan, che dopo un silenzioso scontro con l’allenatore Gattuso, è pronto a riprendersi il centrocampo del Napoli. Come titolato dalla testata, l’ex Udinese ha intenzione di eseguire uno sprint importante per il finale di stagione, per perseguire gli obiettivi minimi del club azzurro, per poi eventualmente pensare ad un futuro forse lontano dal Vesuvio. Ecco un estratto dell’articolo:

“Allan sarà l’arma in più per Gattuso in questi ultimi tre mesi: il brasiliano sta tornando al top della condizione e ha ritrovato il sorriso, ieri in allenamento ha scherzato con l’attaccante messicano Lozano prendendolo in braccio, foto postata sul profilo Twitter del Napoli“.

“Questa settimana senza partite gli è servita anche dal punto di vista atletico e la crescita è costante: è pronto per un finale di stagione su alti livelli e poi a giugno si deciderà sul suo futuro che potrebbe essere lontano da Napoli“.

“Tutto chiarito con Gattuso dopo la trasferta di Cagliari, partita in cui il tecnico non lo convocò perché non l’aveva visto allenarsi come voleva, una dura presa di posizione di Ringhio. Venne poi archiviato tutto in fretta, l’allenatore lo ha convocato nella partita successiva a Brescia e mandato in campo negli ultimi minuti“.

“Per Allan il futuro potrebbe essere lontano da Napoli, una di quelle situazioni da tenere monitorate in presenza di offerte. Potrebbe muoversi nuovamente il PSG, che si fece già avanti con decisione a gennaio 2019. E potrebbe muoversi l’Everton di Ancelotti, il club di Premier League in questo senso da considerare tra quelli potenzialmente più interessati“.