Brutto infortunio per Torreira: frattura alla caviglia per il centrocampista!

Brutto infortunio per Torreira dell’Arsenal

Brutte notizie per Lucas Torreira. Il centrocampista dell’Arsenal – secondo quanto si legge dall’ANSA – ha rimediato la frattura della caviglia destra lunedì, nel match di Coppa d’Inghilterra vinto (2-0) contro il Portsmouth.

Il 24enne uruguaiano – in passato seguito anche dal Napoli – era uscito in barella al 16′, dopo aver subito un fallo molto violento dal difensore James Bolton, non fischiato dall’arbitro.

A causa di questo infortunio, Torreira dovrà restare fermo per vari mesi. Anche la sua partecipazione all’edizione 2020 della Copa America, che si svolgerà in Argentina e Colombia dal 12 giugno, è adesso in dubbio.

