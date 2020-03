Napoli, allenamento mattutino: Koulibaly in gruppo per metà sessione, si ferma Meret. Personalizzato per Elmas

Problemi per il portiere. Lavoro personalizzato per Elmas

Allenamento mattutino per il Napoli, sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. La squadra ha svolto la seduta sul campo 3, ha iniziato la sessione con attivazione di gruppo e successivamente, lavoro tecnico ed esercitazione possesso palla. Chiusura con partita a campo ridotto.



Lavoro personalizzato per Elmas. Malcuit invece, si è allenato in campo e palestra. Kalidou Koulibaly ha lavorato in parte con il gruppo e in parte con un programma personalizzato. Infine, palestra per Llorente e Younes.



Si ferma Alex Meret. Problemi per il portiere che sarà monitorato nei prossimi giorni a causa di un trauma contusivo con edema.



