Michele Criscitiello conferma: “Stop alla Serie D! A rischio cancellazione il Torneo di Viareggio”

Il giornalista lo riporta sul suo account ufficiale di Twitter

Il Torneo di Viareggio, la competizione primaverile più importante per i giovani, che si gioca in Italia, è a rischio cancellazione.



Il Coronavirus incombe sul calcio italiano e le misure prese nelle ultime ore possono far avere una disposizione “dura” anche per quanto riguarda il torneo giovanile.



Secondo Michele Criscitello, noto giornalista, come scritto sul suo account Twitter, c’è il serio rischio dopo aver dato anche lo stop alle partite di Serie D nel prossimo week end:







“Stop alla Serie D! Nel week end fermi tutti i 9 gironi. La settimana successiva era già prevista la sosta. Anche il Torneo di Viareggio verso la cancellazione”.



