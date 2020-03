L’Inter non rinuncia all’idea Mertens! I nerazzurri vedono in Politano la chiave dell’affare

Il club azzurro segue Andrea Belotti. Il centravanti del Torino potrebbe essere il sostituto del belga

Qualche giorno fa, c’è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e Dries Mertens, centravanti azzurro. Sul tavolo, il rinnovo di contratto del giocatore.



L’accordo è stato trovato e nei prossimi giorni arriverà anche la fumata bianca. Ma nonostante questo, l’Inter non molla.



La società nerazzurra resta interessata al belga e fa pressing sul club campano. Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb, anche per quello il Napoli sta seguendo con attenzione Andrea Belotti. Il centravanti del Torino potrebbe essere il sostituto del 33 enne se dovesse andare all’Inter.



I lombardi vogliono imbastire un operazione importante legata al riscatto di Matteo Politano, ceduto in prestito con appunto obbligo di riscatto a gennaio, al Napoli.



