Il Prefetto Valentini conferma: “Ho deciso io il rinvio di Napoli-Inter. Vi spiego il motivo”

“L’Inter non è stata chiamata in causa perché la gara si giocava a Napoli”

Ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Valentini, prefetto di Napoli, colui che ha deciso il rinvio della gara tra gli azzurri e l’Inter, ritorno di semifinale di Coppa Italia, in programma stasera.



A confermarlo, è lo stesso prefetto, nella trasmissione di Umberto Chiariello, su Radio Punto Nuovo.



Ecco le sue parole:



“La decisione di non disputare la partita l’ho presa io. Prima di adottare un determinato provvedimento, si fa una riunione con le parti interessate: la società del Napoli e il ministro della Salute. L’Inter non è stata chiamata in causa perché la gara si giocava a Napoli e perché, i tifosi nerazzurri, per ordine pubblico, non sarebbero venuti. La vendita dei biglietti era vietata ai tifosi residenti in Lombardia.



Porte chiuse? Più ragionevole rinviarla perché c’erano biglietti venduti. Anche Juve-Milan è stata rinviata e abbiamo voluto tenere la stessa linea di condotta.



Rapporti con la società? Sono qui da un mese, non voglio parlare delle cose in passato. Ma i rapporti sono ottimi.



Il paese sta vivendo un momento particolare e critico ed il tema centrale è l’epidemia che si evolve, quindi siamo impegnati nella gestione di quest’ultima. Napoli ha anche altri problemi che non vengono offuscati con questa situazione, come quello che è capitato alla caserma, vittima di spari e l’assalto al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini. Bisogna lavorare per bandire questi atteggiamenti”.



