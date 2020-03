Giuffredi propone: “Vedrei bene Faraoni come prossimo terzino del Napoli, può giocare in alternativa a Di Lorenzo”

Mercato Napoli, le parole dell’agente Mario Giuffredi su Faraoni in azzurro

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Il procuratore Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Faraoni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte rilasciando interessanti dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

Hysaj è importante al pari di Di Lorenzo, anche se hanno caratteristiche diverse. Gattuso stravede per Elseid, ma dobbiamo valutare la prossima estate. Preferisco che due miei assistiti dello stesso ruolo non restino nello stesso club. Si potrebbe fare un’eccezione per Faraoni, perchè Hysaj è già affermato e gioca da 5 anni ad alti livelli.

FARAONI IDEA PER IL NAPOLI

Faraoni è forte, molto forte, ma può arrivare al Napoli perché deve dimostrare di essere da Napoli, arrivando da una squadra più piccola. Questa situazione sarebbe più gestibile.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI