Visto lo stato di emergenza del Paese che ha finito per stravolgere inevitabilmente il campionato, il Napoli domenica 8 marzo non giocherà la gara di Serie A contro il Verona.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che il tecnico del Napoli, non essendoci impegni immediati, sta pensando di concedere assoluto riposo ai suoi giocatori per il prossimo weekend. “Un modo per far staccare la spina” conclude il quotidiano.